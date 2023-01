Berke Özer'den Fenerbahçe itirafı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor'da forma giyen Berke Özer, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Genç kaleci, transferi ve kariyer sürecine ilişkin pek çok şey aktardı.



Berke Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"WESTERLO'DA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM



"HangiKredi Ümraniyespor'a transferim son anda gelişti. Burada olmaktan çok mutluyum."



"Westerlo'ya gitme sürecimiz başarılı oldu. 2 sezonun tamamında oynadım. Kariyerimde düzenli oynadığım ilk dönemdi. Kariyer ve psikolojik açıdan çok şey öğrendim."



"Belçika Ligi bir genç oyuncu için harika bir yer. Scoutlar burayı izliyor ve futbol kültürü çok iyi. Buraya Hollanda'yı da ekleyebilirim. Şu an için tek hedefim, performansımın yüksek olduğu döneme geri dönebilmek."



"MİLLİ TAKIMI İSTİYORUM"



"Sadece kaleci olarak değil, Türk evladı olarak hepimiz milli formayı giymekten onur duyuyoruz. İlk olarak 19 yaşında, Fatih Terim hocamız döneminde bu duyguyu tatmıştım. En iyi performansı gösterip tekrar orada olmak istiyorum."



"Türk-yabancı ayrımı yapmıyorum. İyi olan oynar. Genç oyuncularımıza güvenirsek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum."



"ALTAY'A FAZLA YÜKLENİYORLAR"



"Altay Bayındır'a fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Çok genç yaştan itibaren, 3-4 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyor. Herkesin kariyerinde böyle dönemler oluyor. Fenerbahçe'ye kaptanlık yapmış, takıma sahip çıkmış, tek başına sorumluluk almış bir isim. Kulübe büyük paralar kazandırabilecek bir oyuncu. Kendi evlatlarımızın değersizleştirilmesine karşıyım. Oyuncuyu kazanmak çok zor, kaybetmek çok kolay. Altay'a, Uğurcan'a destek olunması gerektiğini düşünüyorum."



FENERBAHÇE'DEN AYRILIK SÜRECİ...



"Başkanımızın açıkladığı gibi, her iki taraf için de doğru bir karar olacağı için Fenerbahçe'den ayrıldım. Psikolojik olarak yıpranmıştım. Böyle bir mola vermek benim için de daha iyi olacaktı. Kendisi bana her zaman destek oldu ve sahip çıktı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O süreçte de desteğini esirgemedi."



"Şu dönemde bireysellikten çok takım performansı önemli. Çok özel insanların olduğu bir kulüpte oynuyorum. Bana göre bu sıralarda olmayı hak etmeyen bir kulübüz. İnşallah hep birlikte hak ettiği yerlere çıkartacağız."





