Berkay Vardar'dan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ın, Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Berkay Vardar, mücadele sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Berkay Vardar'dan sakatlık açıklaması
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12 Eylül 2022 21:31
Beşiktaş forması giyen Berkay Vardar, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Berkay Vardar, "Şu an iyiyim, MR çekileceğim. Sonrasında durumuma bakacağız. İyi oynadık, iyi ataklar yaptık. Ancak sonlandıramadık. Şanssızlık vardır. İlerleyen maçlarda daha iyi olacağız." dedi.

Genç futbolcu ayrıca, "İçeri giderken Cenk Tosun ağabey takımı çağırdı ve taraftarlara gittik. Onlara teşekkür ettik." ifadelerini kullandı.

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