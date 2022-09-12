Berkay Vardar'dan sakatlık açıklaması

Beşiktaş forması giyen Berkay Vardar, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Berkay Vardar, "Şu an iyiyim, MR çekileceğim. Sonrasında durumuma bakacağız. İyi oynadık, iyi ataklar yaptık. Ancak sonlandıramadık. Şanssızlık vardır. İlerleyen maçlarda daha iyi olacağız." dedi.
Genç futbolcu ayrıca, "İçeri giderken Cenk Tosun ağabey takımı çağırdı ve taraftarlara gittik. Onlara teşekkür ettik." ifadelerini kullandı.
Berkay Vardar, "Şu an iyiyim, MR çekileceğim. Sonrasında durumuma bakacağız. İyi oynadık, iyi ataklar yaptık. Ancak sonlandıramadık. Şanssızlık vardır. İlerleyen maçlarda daha iyi olacağız." dedi.
Genç futbolcu ayrıca, "İçeri giderken Cenk Tosun ağabey takımı çağırdı ve taraftarlara gittik. Onlara teşekkür ettik." ifadelerini kullandı.
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