Berkay Özcan: "Herkes daha çok katkı yapmalı"

Başakşehirli Berkay Özcan, Kasımpaşa maçındaki beraberliği değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berkay Özcan: 'Herkes daha çok katkı yapmalı'
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27 Aralık 2020 21:26
Başakşehirli Berkay Özcan, Kasımpaşa maçındaki 2-2'lik beraberliği değerlendirdi. 

Berkay Özcan maç sonundaki açıklamasında; "1.5 sene oldu buraya geleli. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Son haftalarda kazanmıyorduk. Ben de dahil herkes takıma daha çok katkı sağlamalı. Bu yönden sıkıntı yaşıyoruz. Bu yönde kendimizi geliştirmeliyiz. Gol yememek, çok gol atmak lazım. Onu da başaramıyoruz. Sıkıntı burada." dedi.


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