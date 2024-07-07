Bergama Sportif'te Halim Karaköse imzaladı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Sportif'te teknik direktörlük görevine Bülent Ataman'ın yerine Halim Karaköse getirildi.



İzmir ekibi Halim Karaköse ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce 2021-2022 sezonunda da Bergama ekibini çalıştıran Karaköse, kariyerinde Buca, Gümüşhane, Uşak ve son olarak Nevşehir Belediyespor'da görev yaptı.



İyi bir kadro kuracaklarını dile getiren Halim Karaköse, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.





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