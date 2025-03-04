Benfica'dan Beşiktaş'a Schjelderup cevabı!

Beşiktaş'ın gelecek sezonda kadrosuna katmak istediği 20 yaşındaki oyuncu Schjelderup için Portekiz Ligi ekibi Benfica kararını verdi.



Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Benfica, gelecek sezon Norveçli sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdi.



Kulüp başkanı Rui Costa, genç kanat oyuncusuna çok güvendikleri şimdilik herhangi bir kulüple pazarlığa girmek istemediklerini söyledi.



PERFORMANSI



Bu sezon Benfica formasıyla 23 resmi maçta boy gösteren Schjelderup, 3 kez fileleri havalandırdı ve 4 kez de gol pası vermeyi başardı. Norveç Milli Takımı'nda ise tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen 1 kez Milli formayı giyen Norveçli oyuncu, 36 maçta 17 gol kaydetti.



