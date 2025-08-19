19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği

Benfica, Fenerbahçe ile oynayacağı Play-Off Turu ilk maçı için Kerem Aktürkoğlu'nu kafileye dahil etti. Ancak milli futbolcunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı henüz netleşmedi.

calendar 19 Ağustos 2025 11:05 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 11:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Play-Off Turu'nda karşılaşacak Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili karar merakla beklenmeye başlandı.

Fenerbahçe, 26 yaşındaki milli futbolcunun transferinde sona yaklaşırken, Benfica ise Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçının kafilesine dahil etti.

Teknik direktör Bruno Lage'nin talebi doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu kafileye dahil edilirken, milli futbolcuyu maç kadrosuna alıp almayacağı netlik kazanmadı.

Bruno Lage'nin maç öncesi düzenleyeceği basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. 

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
