Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Kiev ile Benfica, Ukrayna'da kozlarını paylaştı. NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Dinamo Kiev'in oyunu daha çok yarı sahasında kabul ettiği maçta Benfica daha etkili taraf olarak gözükse de eşitliği bozacak gol çıkmadı. Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutuna karşı, Benfica ise 4 isabetle maçı tamamladı. Öte yandan Dinamo Kiev'in 90+3. dakikada Shaparenko ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Grubun 2. haftasında 29 Eylül tarihinde Benfica evinde Barcelona ile karşılaşacakken, Dinamo Kiev ise Bayern Münih deplasmanında puan arayacak.
Dinamo Kiev'in oyunu daha çok yarı sahasında kabul ettiği maçta Benfica daha etkili taraf olarak gözükse de eşitliği bozacak gol çıkmadı. Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutuna karşı, Benfica ise 4 isabetle maçı tamamladı. Öte yandan Dinamo Kiev'in 90+3. dakikada Shaparenko ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Grubun 2. haftasında 29 Eylül tarihinde Benfica evinde Barcelona ile karşılaşacakken, Dinamo Kiev ise Bayern Münih deplasmanında puan arayacak.