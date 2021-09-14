Benfica, 90+3'te direkten döndü

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Dinamo Kiev - Benfica maçı 0-0 sona erdi. Dinamo Kiev'in 90+3. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Benfica, 90+3'te direkten döndü
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14 Eylül 2021 23:54
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Kiev ile Benfica, Ukrayna'da kozlarını paylaştı. NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Dinamo Kiev'in oyunu daha çok yarı sahasında kabul ettiği maçta Benfica daha etkili taraf olarak gözükse de eşitliği bozacak gol çıkmadı. Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutuna karşı, Benfica ise 4 isabetle maçı tamamladı. Öte yandan Dinamo Kiev'in 90+3. dakikada Shaparenko ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Grubun 2. haftasında 29 Eylül tarihinde Benfica evinde Barcelona ile karşılaşacakken, Dinamo Kiev ise Bayern Münih deplasmanında puan arayacak.


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