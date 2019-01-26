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Benatia parayı seçti, Manchester United'ı reddetti!

Juventus'un Faslı yıldızı Mehdi Benatia, Cuma günü yapılan transfer görüşmelerinde şok bir karara imza atarak Katar'a gitmeyi tercih etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benatia parayı seçti, Manchester United'ı reddetti!
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26 Ocak 2019 15:12
Serie A devi Juventus'u Faslı savunmacısı Mehdi Benatia, geleceğine dair verdiği kararla şok etti. Öyle ki, Manchester United'ın transfer teklifini reddeden yıldız futbolcu, Katar'a gitmeyi tercih etti.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, 31 yaşındaki savunmacı, Juventus'ta istediği forma şansını bulamadığı için ara transfer döneminde yönetime ayrılmak istediğini belirtmiş, yönetimde bu isteği kabul etmişti.

Yaşanan gelişmenin ardından gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Benatia'ya Marsilya ve Milan, resmen talip olmuştu.

Avrupa'da kalması beklenilen Benatia'ya bir süre sonra Manchester United talip olmuş, oyuncuya yıllık 3,7 milyon euro garanti ücret önermişti.

Başarılı savunmacı teklifini 4,5 milyon euroya çıkartarak, 3,7 milyon euroluk ücreti kabul etmediğini İngiliz devine bildirmesinin ardından araya Katar kulübü El-Dehil girdi ve Benatia'ya yıllık 5 milyon euroluk maaş teklifinde bulundu. Bu teklifin ardından Faslı savunmacı, Manchester United'ın teklifini redderek Katar kulübüne katılmayı kabul etti. 

31 yaşındaki savunmacı gelecek hafta Katar'a giderek kendisini yeni takımına bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.



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