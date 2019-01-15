Belhanda transferinde kritik saatler; kıran kırana pazarlık...

Belhanda&Galatasaray krizinde son perde

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Galatasaray'da bir dünya yıldızı daha takımla yollarını ayırıyor. Sarıkırmızılı takım ile Al-İttihad arasında bir süredir devam eden pazarlıklar son aşamaya geldi.Faslı futbolcunun bonservisi için son olarak 7 milyon Euro teklif eden Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic idaresindeki Al-İttihad, G.Saray yönetimini ikna etmeye çalışıyor. Suudi ekibi, 29 yaşındaki Belhanda'ya ise yıllık 5 milyon Euro'dan 5.5 yıllık kontrat önerdi. 6 milyon Euro yıllık ücret talep eden Belhanda ise bu rakama ikna oldu.Belhanda'nın menajeri önceki gün Arabistan'a gitti ve kulüple masaya oturdu. Belhanda her ne kadar verdiği mesajlarda kalmak istediğini söylese de özellikle 200 bin Euro para cezasına çok bozulduğu için gitmek istediği öğrenildi.1- Sarı-kırmızılı yönetimin verdiği 200 bin Euro ceza Belhanda'yı çok sinirlendirdi. Faslı 10 numara, bu ceza sonrası ayrılmayı düşünmeye başladı ve kararını aldı.2- Belhanda'nın yeni menajeri olan William D'Avila, Rodrigues'i götürdüğü Al-İttihad'dan Belhanda için de teklif aldı.3- Rodrigues'e 3.8 milyon Euro maaş veren Al-İttihad, Belhanda'ya 4.5 milyon Euro bütçe ayırdı. Menajer William D'Avila oyuncusunun ücreti için görüşmelere devam ediyor. Suudi Arabistan kulübü, Galatasaray'a ise 7 milyon Euro'dan fazla bonservis vermeyeceğini bildirdi.4- Aslan Al-İttihad'a ne 'Evet ne 'Hayır' dedi. Pazarlıklar bugün de devam edecek. Belhanda gitmek için izin isterken, yönetim 7 milyon Euro'nun üzerine çıkma hedefinde.5- Belhanda'yı Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservisle transfer eden Galatasaray ayrıca sözleşmede geçerli 1 milyon Euro (50 maça karşılık 500 bin Euro performans+500 bin Euro Şampiyonlar Ligi grup katılım) bonus ödedi. Belhanda sarı-kırmızılı kulüpte kaldığı müddetçe bu bonus maddesi maksimum 2 milyon Euro'ya sabitlendi. Faslı yıldız ara transfer döneminde Al-İttihad'a giderse Galatasaray'ın Dinamo Kiev'e ödeyeceği para ise 1 milyon Euro.