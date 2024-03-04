Belçika'da Fenerbahçe alarmı!

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe karşılaşması öncesi Belçika ekibi harekete geçti. Çok sayıda Türk taraftarın maçta olacağı belirtilirken, polislerin biletler ve iki takımın taraftarlarının birbirine karışmasını önlemek için kontroller yapacağı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Belçika'da Fenerbahçe alarmı!
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04 Mart 2024 16:30
Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi teyakkuza geçti.

BİLET FİYATLARI ARTTI

Belçika basınında yer alan habere göre, Almanya'dan ve Belçika'dan çok sayıda Türk taraftarın maçta olmasının beklendiği belirtildi. Maçın oynanacağı 21.500 kapasiteli Lotto Park'ın yüzde 5'inin deplasman tribününe ayrıldığı, bu nedenle bilet fiyatlarının yükseldiği ve 400 euro'ya kadar çıktığı kaydedildi.

BİLETLER İÇİN KONTROL YAPILACAK

Polislerin maç öncesinde biletler için ve iki takımın taraftarlarının bir araya gelmemesi, aynı tribünde olmaması için kontroller yapacağı aktarıldı.

AĞIR CEZALAR BEKLİYOR

Öte yandan polisin, bilet sahipleri ve kimliklerin uyuşmaması durumunda, maç biletini satan kişinin para cezasından, stadyumdan men cezasına kadar ağır cezalarla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü karşı karşıya gelecek.

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