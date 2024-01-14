Bekir İrtegün: "Bireysel hatalardan kaybettik"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, Çorum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bekir İrtegün: 'Bireysel hatalardan kaybettik'
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14 Ocak 2024 20:04
Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün Türkiye'nin üzücü günler geçirdiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Zor bir karşılaşmaya çıktıklarını anlatan İrtegün, şunları kaydetti:

"İzleyenler için oldukça keyifli bir maç olmuştur mutlaka. Bence kaliteli de bir maç oldu. En az bir puan veya üç puan hedefiyle geldik. Boş dönmemek istiyorduk ama yine her zamanki gibi çok gol kaçırdık. Yine bireysel hatalardan goller yedik. Bunlar, üzerinde çalıştığımız konular ama ne yazık ki bugün de aynı hataları yaptık. Oyuncu arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Çorumspor'u da başta Serkan hoca olmak üzere kazandıkları için tebrik ediyorum."

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