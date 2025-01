Bedirhan Durak: 'Hedef 3 puan, 1 puan da istemiyoruz'

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu.



Ekol TV'ye konuşan Durak, "Yarınki maç, zor bir maç olacak bizim açımızdan. Ligdeki durumumuza göre, sonuncu bulunuyoruz. Bugün maç için teknik ekibimizle son antrenmanımızı yapacağız. Yarınki maçta Fenerbahçe, Galatasaray ile çekişen bir takım olarak lige devam etmekte. Galatasaray'ın da Hatayspor'a puan kaybetmesiyle Fenerbahçe, bizim maçımıza daha sıkı hazırlanacak. Biz de teknik ekibimize, gençlerimize ve oyuncularımıza güvenerek yarınki maçtan iyi sonuç bekleyeceğiz."



"MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK"



"Futbolcularımızın motivasyonu çok yüksek, zaten ben her gün antrenmana gelip oyuncularımızla birebir ilgileniyorum. Sıkı bir çalışma içerisindeler. Bence yarın sürprizlere hazırlıklı olun. Beşiktaş maçındaki gibi bir sonuç alabiliriz. Taraftarlarımız bize güvensin. Yarın inşallah Fenerbahçe karşısında çok iyi bir sonuç alacağız."



"3 PUAN ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



"Bizim hedefimiz her zaman 3 puan. Kaybettiğimiz maçları da iyi oynayarak kaybettik. Son iki haftada aldığımız 1-0'lık mağlubiyetlerle spor kamuoyu da görmüştür ki bir türlü şansımızı kıramadık. Yarınki maçta hedefimiz üç puan, bir puan da istemiyoruz. Çünkü ligde kalma mücadelesinde her maç bizim için çok kıymetli. 3 puan alırız diye düşünüyorum. İnşallah yarınki maçta da taraftarlarımız stadı dolduracak ve 3 puanı alacağız."



"ÇIKIŞ MAÇIMIZ OLABİLİR"



"Yarınki maç, bizim çıkış maçımız olabilir, futbolcular da bu hedefe kenetlenmiş durumda. Dün iyilerdi, bugün de iyiler, yarın daha da iyi olacaklar. Ben taraftarların içerisinden geldiğim içim onları anlayabiliyorum. Desteklerini devam ettirsinler, hedefimiz ligde kalmak ve ligde kalacağımızı düşünüyorum.



"Transfer tahtamız kapalı olduğu için transfer yapamıyoruz fakat oyuncularımıza gelen teklifleri değerlendireceğiz."