TFF'nin eski başkan vekili ve Kayserispor'un eski başkanlarından Erol Bedir'in, Erzurumspor'a başkan olacağı gündeme geldi. Bedir, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki seçim ve Erzurumspor'a başkan olacağı yönündeki gelişmelerle ilgili Sporx'e özel açıklamalarda bulundu. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Bedir, TFF'nin çiçeği burnunda başkanı Mehmet Büyükekşi'ye zaman tanınması gerektiğini ifade etti.



BEDİR: "NE UÇURALIM NE DE ÖNÜNÜ KESELİM"



Daha önce Kulüpler Birliği'nde başkan vekili olarak görev yapan Bedir, "İnsanların, Türk futbolu adına doğru insan olup olmadığını nasıl değerlendiriyoruz? Mehmet Bey, hem spor kulübü başkanlığı yapmış hem de ticari hayatında kendisini ispat etmiş bir insan. Kendisinden önceki Nihat Özdemir de öyleydi. Kendisine biraz zaman vermek gerekiyor. Örneğin; bir insan ticari hayatında kötü ama TFF'de başarılı olabilir. Ya da tam tersi olabilir. Ne uçurmak lazım ne de önünü kesmek gerek. Son dönemlerde hep tek adaylı seçimler oluyor. Dolayısıyla işi zor, Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.



"YAYINCI VE YABANCI KONUSU ÖNCELİKLİ"



Türk futbolunun ciddi sorunları olduğunu ifade eden Bedir, "Göreve gelen başkanın yapması gereken acil meseleler elbette var. Mesela; yayıncı kuruluş ve yabancı sınırı konusu gibi birçok sorun var. Pandemi ve sonrasında mali açıdan kulüplerin ne gücü ne de tahammülü kalmadı. Dolayısıyla Büyükekşi'nin işinin kolay olmadığını söyleyebilirim. Önce bir önümüzü görelim ve daha sonra değerlendirmek gerek" diye konuştu.



"ERZURUMSPOR'A BAŞKAN OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"



Erol Bedir'in adı son dönemlerde Erzurumspor'un başkan olacağı iddialarıyla da gündeme geldi. Bedir, bu konuda net bir ifade kullanarak, "Erzurum benim memleketim. Devamlı gidip geliyorum. Orada yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. Tabii Sayın Mehmet Sekmen ile de görüşmelerimiz oldu. Daha önce de Erzurumspor ile Kulüpler Birliği'nde görev yaparken ilgilenmiştim. Erzurum'daki insanların bize saygı ve sevgisinden dolayı böyle bir durum oluştu. Erzurumspor ile adımın geçmesinden elbette gurur duyarım. Ama benim, Erzurumspor'a başkan olmak gibi bir düşüncem yok. Bunu da sizin aracılığınızla duyurmuş olayım. Sadece Erzurum'da bir istihdam alanı oluşturabilecek bir düşüncemiz var" dedi.



KAYSERİSPOR İLE İLGİLİ YORUMU



Daha önce başkanlığını yaptığı Kayserispor için ise Erol Bedir, "Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı işler yaptı. Kupadaki performanslarını ligin geneline yaymalarını temenni ediyorum. Tabii ki Anadolu kulüplerinin transfer yapabilmesi, insanları memnun edebilmesi kolay olmuyor. Dolayısıyla Berna Gözbaşı'ya da kolaylıklar ve başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.





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