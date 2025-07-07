NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre, Bradley Beal Phoenix Suns ile fesih görüşmeleri sürerken geleceği hakkında aktif şekilde yeni opsiyonları değerlendiriyor.The Stein Line'da aktarılana göre, Beal'in serbest kalması durumunda birçok play-off yarışındaki takımın oyuncuyla ilgilenmesi bekleniyor.Gazeteci Gerald Bourguet'ye göre Beal, 110.8 milyon dolarlık mevcut sözleşmesinden 13.9 milyon doları feragat etmeye hazır. Bu hamle, Suns'ın kalan 96.9 milyon doları beş yıla yayarak ödemesini ve böylece vergi barajlarının altına düşmesini sağlayacak.Geçtiğimiz sezon 49.7% isabet oranıyla maç başına 17 sayı üreten 31 yaşındaki guard, Kevin Durant ve Devin Booker ile birlikte net bir rol bulmakta zorlandı. Durant'in takas edilmesiyle gençleşme yoluna giden Suns'ta Beal'in yeri daha da belirsizleşti.Sözleşmesindeki tam takas veto hakkı ve 2026-27 sezonu için 57.1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu, doğrudan bir takası karmaşıklaştırıyor. Lig yöneticilerine göre Beal'in güncel piyasa değeri, yıllık yaklaşık 14 milyon dolar olan orta seviye istisnaya daha yakın. Bu da fesih seçeneğini daha makul kılıyor.Miami Heat, Beal'in olası yeni adreslerinden biri olarak öne çıkıyor. Barry Jackson'ın haberine göre Beal, Heat'e katılmaya hâlâ sıcak bakıyor. Ancak resmi fesih gerçekleştiğinde diğer takımların da devreye girmesi bekleniyor.Beal'in kararını şekillendiren etkenler arasında istikrar ve ailesi için sağlıklı bir yaşam ortamı ön plana çıkıyor. Bu nedenle rekabetçi yapının yanı sıra özel hayatında da huzur sağlayacak takımların bir adım önde olduğu düşünülüyor.Bradley Beal, Haziran 2023'te Washington Wizards'tan Chris Paul ve draft hakları karşılığında Phoenix'e takaslanmıştı. Ancak sakatlıklar ve uyumsuz kadro yapısı, Suns'ın beklediği yıldız üçlüyü kurmasını engelledi.