BB Erzurumspor zirve yarışında yara aldı!

Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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BB Erzurumspor zirve yarışında yara aldı!
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10 Aralık 2021 21:59
Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 2-0 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Abdoulaye Cisse ve 87. dakikada Mouhamed Diop kaydetti.

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 23'e çıkarırken, BB Erzurumspor 28 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Erzurumspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek, Kocaelispor ise Altınordu deplasmanına gidecek.


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