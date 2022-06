Bayram Bektaş: 'Şampiyonluk yolu buradan geçer'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, birlikte savaşan, birlikte kazanan, taraftarı coşturan bir takım meydana getirmeye çalıştıkları söyledi.



Bektaş, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.



Takımın hafta sonu birinci kamp dönemine başlayacağına dikkati çeken Bektaş, "Sakatlıksız şekilde geçirmek istiyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Gelen oyuncuların hepsinin sağlık kontrolü bitti. Bugün Arvydas Novikovas ve Tomane de geldi." diye konuştu.



Transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak iyi oyuncuları takımlarından getirmenin zor olduğunu anlatan Bektaş, "En kısa zamanda ihtiyaç olan forvet, orta saha ve sağ beke takviye yaparak takıma dahil edeceğiz. Bir an önce kadro bütünlüğünü oluşturmak istiyoruz. Novikovas milli takımda olduğu için ekstra izinliydi. Uzak ülkeden gelen oyuncuları da göz önüne alarak erken toplandık. Bu süreçte gençlerimizi görme fırsatımız oldu. Kampta 30-35 oyuncu ile çalışamıyorsunuz. Oyun planı ve sisteminizi çalışmanız gerekiyor. O açıdan Samsun'daki süreç önemliydi." ifadelerini kullandı.



- "Şu anda iyi bir oluşum var"



Bektaş, takımda aile kavramını oluşturmaya çalıştıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Şu anda iyi bir oluşum var. Yeni gelen transferlerin çok çabuk adapte olduğunu görüyoruz. İyi oyuncunun yanında iyi karakterli oyuncuları da transfer etmeye çalışıyoruz. Burasının bir aile ortamı gibi olduğunu görüyorlar. Eski oyunculardan Osman Çelik ve Hasan Kılıç olsun, gelenleri çok çabuk kabul ediyorlar. Güzel bir ortam oluştu. Takım sahada mücadele ettiğinde o aile duygusunu görüyorsunuz. Bu gibi durumları gol atıldığında ya da yendiğinde de görüyorsunuz. Bu faktörlerin hepsini, tüm parametreleri birleştirip bir aile takımı, birlikte savaşan, birlikte kazanan, taraftarı coşturan bir takım meydana getirmeye çalışıyoruz. Çünkü şampiyonluk yolu buradan geçer. Kaybettiğinizde de çok çabuk ayağa kalkmayı beceren bir grup olmalısınız. Bunları aşılamaya çalışıyoruz. Her şey çok çabuk olmuyor. İnşallah hepsini başarıp Samsun'a hazır şekilde tam takım dönüp, lige de bu şekilde başlamamız lazım."



Takım kaptanının kim olacağına henüz karar vermediklerini dile getiren Bektaş, "Takımlarda, formasını çok uzun yıllar giyen bir profil var. Bu takıma transfer olan isim ve profil olabiliyor. Buradan bir çatışma olmaması lazım. Zaten herkes herkesin kariyerini biliyor. Biz de ona göre davranıp kimseyi kırmadan, üzmeden, kim hak ediyorsa birinci kaptan, ikinci kaptan, üçüncü kaptan... Kaptanlık çok önemli bir konu. Çünkü tüm aileyi ayakta tutar, çatlak ses olmaz. Onu iyice düşünüp, konuşup, kimseyi üzmeden, pazubendini takan kaptana da herkesin saygı duyacak şekilde bunu oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.



Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bektaş yönetiminde çalışan futbolcular, kültür fizik hareketleri ve ısınma koşusu yaptı.



Antrenmana Novikovas, Tomane ile Yusuf Abdioğlu katılmadı.