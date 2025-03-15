Bayern Münih'ten yine kayıp!

Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Bochum'a 3-2 kaybeden Bayern Münih, bu hafta Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih'ten yine kayıp!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2025 19:26
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Union Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Alte Forsterei'de oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşma uzun süre 0-0 devam ederken Bayern Münih, 75. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Union Berlin, bu gole 83. dakikada Benedict Hollerbach ile cevap verdi.

Ligde geçtiğimiz hafta Bochum'a 3-2 kaybeden Bayern Münih, bu sonucun ardından üst üste iki hafta puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 62, Union Berlin 27 puana yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, sahasında St.Pauli ile karşı karşıya gelecek. Union Berlin, Freiburg deplasmanına gidecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery