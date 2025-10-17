17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Bayern Münih'ten Schlotterbeck iddialarına yanıt

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'den Nico Schlotterbeck'in transfer iddialarına dair cevap geldi.

17 Ekim 2025 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki Alman stoperi Nico Schlotterbeck, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
 
Alman basınından Bild2in haberine göre Başta Real Madrid ve Bayern Münih olmak üzere birçok kulübün radarında olan başarılı savunmacı için Dortmund yönetimi harekete geçti.
 
Alman ekibi, sözleşmesi 2027'ye kadar süren Schlotterbeck'in uzun vadeli planlarda yer almasını istiyor ve oyuncunun kontratını güncelleyerek olası transfer spekülasyonlarının önüne geçmeyi hedefliyor.
 
Bayern Münih cephesi ise iddialara temkinli yaklaşıyor. Sportif Direktör Max Eberl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rakip takım oyuncuları hakkında konuşmak istemiyorum. Tah, Min-Jae ve Upamecano gibi çok iyi savunma oyuncularımız var. Şu anda bizim için en önemli konu Upamecano'nun sözleşmesinin uzatılması. Başka konular gündeme geldiğinde, transfer piyasasına bakacağız. Bugün bu konuda yorum yapmayacağım." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
