Bayern Münih'ten Jamal Musiala önlemi!

Bayern Münih'te performansıyla adından söz ettiren Jamal Musiala, devlerin radarına girdi. Alman devi oyuncunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.



YAKINDA ZAMANDA GÖRÜŞME



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayern, sözleşmesi 2026'da bitecek Alman oyuncu ile önümüzdeki günlerde görüşme yapılacak.



MAAŞINDA İYİLEŞTİRME OLACAK



Haberde üst düzey takımların oyuncuyu takip etmesi sebebiyle maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacağı ve sözleşmesinin uzatılacağı belirtildi.



Öte yandan Bayern Münih tek önceliğinin şu anda bu konu olduğu vurgulandı. Kısa süre içinde resmi adımların atılacağının da altı çizildi.



21 yaşındaki on numara Bayern formasıyla bu sezon 31 maça çıktı ve 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU