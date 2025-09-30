30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Bayern Münih'ten deplasmanda rahat galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Pafos'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Bayern Münih, Pafos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 34. dakikalarda Harry Kane, 20. dakikada Raphael Guerreiro, 31. dakikada Nicolas Jackson ve 68. dakikada Michael Olise attı. Ev sahibi ekip Pafos'un tek golü 45. dakikada Mislav Orsic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı. Pafos, iki maç sonunda 1 puanda kaldı.

Bayern Münih, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Club Brugge'yi konuk edecek. Pafos, Kairat deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
