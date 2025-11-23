Bayern Münih'te Olise ile yüksek uçuş!

👕18 maç

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında ağırladığı Freiburg'u 2-0 geriden gelerek 6-2 mağlup etti.Bayern Münih'te galibiyetin mimarı olarak dikkat çeken isimlerden Fransız yıldız Michael Olise oldu.Olise, Freiburg maçında 2 gol attı ve 3 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, Freiburg maçıyla birlikte bu sezozn yakaladığı harika form grafiği ile dikkat çekiyor.Bayern Münih forması altında bu sezon toplamda 18 maçta süre bulan Olise, 9 gol attı ve 10 asist yaptı.