Bayern Münih'te 2025 hedefi Wirtz!

Bayern Münih, gelecek sezon Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i ana transfer hedefi olarak belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih'te 2025 hedefi Wirtz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2024 13:21
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz'i kadrosuna katmak istiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Bavyera devi, Wirtz'i gelecek sezon ana transfer hedefi olarak belirledi.

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Wirtz için, "Onu Bayern Münih'te görmek istediğimi herkes biliyor." şeklinde konuştu.

Bayer Leverkusen, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman yıldızı en az bir sezon daha kadrosunda tutmak istiyor.

21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Bayer Leverkusen'de 49 maçta 18 gol atmış ve 19 asist yapmıtşı. Wirtz'in bu performansı sonrası adı Bayern Münih dışında; Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi takımlarla da anılmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery