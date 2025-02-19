Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Bayern Münih ile Celtic karşı karşıya geldi.
İki takımın da birbirine diş geçiremediği ilk yarıda 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi.
İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Bayern Münih, Daizen Maeda'nın Nicolas Kühn'e attığı pasta Kim Min-Jae'nin büyük hatası sonrası 63. dakikada maçta 1-0 geriye düştü.
Golden sonra Celtic yarı sahasında etkinliğini artıran Bayern Münih, 74. dakikada Goretzka ve 77. dakikada Sane'nin net pozisyonlarından yararlanamadı.
Rakip yarı sahada ataklarını sürdüren Bayern Münih, 90+4. dakikada Alphonso Davies'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
İki takımın da birbirine diş geçiremediği ilk yarıda 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi.
İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Bayern Münih, Daizen Maeda'nın Nicolas Kühn'e attığı pasta Kim Min-Jae'nin büyük hatası sonrası 63. dakikada maçta 1-0 geriye düştü.
Golden sonra Celtic yarı sahasında etkinliğini artıran Bayern Münih, 74. dakikada Goretzka ve 77. dakikada Sane'nin net pozisyonlarından yararlanamadı.
Rakip yarı sahada ataklarını sürdüren Bayern Münih, 90+4. dakikada Alphonso Davies'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.