Bayern Münih'in yeni transferi şoku yaşadı!

Bayern Münih, hazırlık maçında Bölgesel Lig takımı Düren ile 1-1 berabere kaldı.
Alman devinin bu yaz Stuttgart'tan kadrosuna kattığı Hiroki Ito maçta büyük talihsizlik yaşadı. Maçta sakatlanan savunma oyuncusunun ayağının kırıldığı açıklandı.
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl oyuncu için yaptığı açıklamada; "Hiroki Ito'nun ayağı kırıldı. Uzun süre aramızda olamayacak." ifadelerini kullandı.
Hiroki Ito, 23.5 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Oyuncu Bundesliga'da geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi.
Alman devinin bu yaz Stuttgart'tan kadrosuna kattığı Hiroki Ito maçta büyük talihsizlik yaşadı. Maçta sakatlanan savunma oyuncusunun ayağının kırıldığı açıklandı.
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl oyuncu için yaptığı açıklamada; "Hiroki Ito'nun ayağı kırıldı. Uzun süre aramızda olamayacak." ifadelerini kullandı.
Hiroki Ito, 23.5 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Oyuncu Bundesliga'da geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi.
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