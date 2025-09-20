20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
1-026'
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
0-011'
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
1-290'
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1DA
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
0-025'
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-125'
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
1-126'
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
2-1DA
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-2DA
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Bayern Münih, Harry Kane ile üç puana uzandı!

Almanya Bundesliga'nın 4. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 4-1 mağlup etti.

calendar 20 Eylül 2025 18:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, Harry Kane ile üç puana uzandı!
Almanya Bundesliga'nın 4. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Hoffenheim'e konuk oldu.

PreZero Arena'daki mücadeleyi Bayern Münih 4-1'lik skorla kazandı. 

Bayern Münih, 44. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.



İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada Sacha Boey'in kazandırdığı penaltıyı Harry Kane gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı.

77. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geçen Kane, topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.

Hoffenhem'in tek golünü ise 82. dakikada Vladimir Coufal kaydederek farkı ikiye indirdi. Mücadelenin 90+7. dakikasında Serge Gnabry sahneye çıkarak farkı yeniden 3'e yükseltti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı. Hoffenheim 6 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'i konuk edecek. Hoffenheim, Freiburg deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
