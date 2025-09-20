Almanya Bundesliga'nın 4. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Hoffenheim'e konuk oldu.



PreZero Arena'daki mücadeleyi Bayern Münih 4-1'lik skorla kazandı.



Bayern Münih, 44. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

Bayern Münih'in muhteşem korner organizasyonunda top, en doğru isimle buluştu! 👑 pic.twitter.com/PWHIewCK3D



Sacha Boey penaltıyı aldı, Harry Kane duble yaptı! ⚽️⚽️ pic.twitter.com/qA2yEF40Rf



İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada'in kazandırdığı penaltıyıgole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı.77. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geçen, topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.Hoffenhem'in tek golünü ise 82. dakikadakaydederek farkı ikiye indirdi. Mücadelenin 90+7. dakikasındasahneye çıkarak farkı yeniden 3'e yükseltti.Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı. Hoffenheim 6 puanda kaldı.Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'i konuk edecek. Hoffenheim, Freiburg deplasmanına gidecek.