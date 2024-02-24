Bayern Münih, 2 hafta sonra kazandı!

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 2-1 mağlup etti ve ligde iki maç sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, 2 hafta sonra kazandı!
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24 Şubat 2024 22:24
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 56'da Harry Kane ile öne geçti. Leipzig, 70. dakikada Benjamin Sesko'nun attığı golle eşitliği yakaladı. Bayern'de ilk golü atan Kane, 90'da bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.

Bayern Münih, bu sonuçla birlikte ligde 2, toplamda ise 3 maç sonra kazandı.

Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte 53 puana yükseldi. Leipzig, 40 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Freiburg deplasmanına gidecek. Leipzig ise bu kez Bochum deplasmanına konuk olacak.

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