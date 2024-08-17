Bayern'den Leon Goretzka'ya ayrılık baskısı!

Bayern Münih Teknik Direktör Vincent Kompany'nin planları arasında yer almayan Leon Goretzka, kriz çıkardı.



Sky DE'de yer alan habere göre; Bayern Münih'in kadroda düşünmediği Leon Goretzka'nın ayrılmak istemediği ve Alman devinin oyuncuya baskı yaptığı belirtildi.



AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR



Alman oyuncunun takımda kalmak istediği ve bunun için mücadele edeceği belirtilirken, ayrılmayı düşünmediği yazıldı.



Goretzka'nın bu kararının Bayern'i hayal kırıklığına uğratsa da oyuncunun takımla antrenmanlara devam ettiği ifade edildi.



TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK



Bayern Münih, henüz fiyatını belirlemediği 29 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirecek.



2018 yılından bu yana Bayern Münih'te oynayan Goretzka, Alman devinde çıktığı 221 maçta 40 gol attı ve 46 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Goretzka'nın Bayern Münih ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU