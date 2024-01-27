Bundesliga 19. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte dört maçlık galibiyet serisi sona eren Bayer Leverkusen, 49 puana yükseldi. M'Gladbach ise puanını 21 yaptı.



Ligin bir sonraki maçında Darmstadt 98 deplasmanına gidecek. M'Gladbach ise zorlu Bayern Münih deplasmanına gidecek.



