Bayer Leverkusen zirve yarışında yara aldı

Bundesliga 19. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen zirve yarışında yara aldı
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27 Ocak 2024 22:23
Son güncelleme 27 Ocak 2024 22:25
Bundesliga 19. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte dört maçlık galibiyet serisi sona eren Bayer Leverkusen, 49 puana yükseldi. M'Gladbach ise puanını 21 yaptı.  

Ligin bir sonraki maçında Darmstadt 98 deplasmanına gidecek. M'Gladbach ise zorlu Bayern Münih deplasmanına gidecek. 

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