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Bayer Leverkusen'de adım adım Erik ten Hag!

Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı.

calendar 24 Mayıs 2025 19:01 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 19:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayer Leverkusen'de adım adım Erik ten Hag!
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Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun ardından teknik direktörlük koltuğunu Erik ten Hag'a emanet etmeye hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

Erik ten Hag'ın, Alman ekibinin başına geçmesi için evrak işlemlerinin hazırlıklarının başladığı belirtildi.

Manchester United'dan ayrılmasının ardından kulüp çalıştırmayan Erik ten Hag'ın adı, ülkesi Hollanda'nın takımlarından Ajax ile de anılmıştı.


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