Bayer Leverkusen'de adım adım Erik ten Hag!

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun ardından teknik direktörlük koltuğunu Erik ten Hag'a emanet etmeye hazırlanıyor.
The Athletic'te yer alan habere göre, Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.
Erik ten Hag'ın, Alman ekibinin başına geçmesi için evrak işlemlerinin hazırlıklarının başladığı belirtildi.
Manchester United'dan ayrılmasının ardından kulüp çalıştırmayan Erik ten Hag'ın adı, ülkesi Hollanda'nın takımlarından Ajax ile de anılmıştı.
The Athletic'te yer alan habere göre, Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.
Erik ten Hag'ın, Alman ekibinin başına geçmesi için evrak işlemlerinin hazırlıklarının başladığı belirtildi.
Manchester United'dan ayrılmasının ardından kulüp çalıştırmayan Erik ten Hag'ın adı, ülkesi Hollanda'nın takımlarından Ajax ile de anılmıştı.
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