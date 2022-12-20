Batshuayi: 'Hocamızın istediklerini yapıyoruz'

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, İstanbulspor'u eleyerek tur atladıkları maçın ardından açıklama yaptı.



Karşılaşma ile ilgili değerlendirmesinde Batshuayi, "Hepimiz açısından iyi bir maçtı. Evimize geri dönmek mutluluktu. İyi bir maç çıkardık. Defansif ve ofansif anlamda iyi bir oyun oynadık. Böyle devam etmek istiyoruz." diye konuştu.



Haftasonunda oynayacakları Trabzonspor derbisiyle ilgili ise golcü oyuncu, "Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Komplike bir maç olacak. Trabzonspor çok iyi bir takım. Biz çok iyi konsantre olacağız. Hocamızın bizden istediği şeyleri yapmaya çalışacağız. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yaptı.



Takımın golcülerinin hepsiyle iyi anlaştığını belirten Belçikalı, "Aramızda iyi bir ilişki var. Goller attıktan sonra birlikte kutluyoruz. Pozitif bir durum ortaya çıkıyor. Her arkadaşımın gol atması olumlu bir şey. Bu takımdaki olumlu havanın bir göstergesi. Kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Bu da bize daha fazla kazanmak için ekstra motive ediyor." diyerek açıklamalarını tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ