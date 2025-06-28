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Başpehlivan Orhan Okulu: "Çok iyi hazırlandık, hedefimiz net. Altın kemeri Muratpaşa'ya, Antalya'ya getireceğiz"

Başpehlivan Orhan Okulu, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanmak için yoğun kamp sürecini tamamladı. Hedef: Zirveyi Antalya'ya taşımak.

calendar 28 Haziran 2025 15:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başpehlivan Orhan Okulu: 'Çok iyi hazırlandık, hedefimiz net. Altın kemeri Muratpaşa'ya, Antalya'ya getireceğiz'
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Antalya Muratpaşa Belediyespor'un başpehlivanı Orhan Okulu, Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanmak için yoğun hazırlandıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kırkpınar'da 2015 ve 2018'de altın kemeri kuşanan Orhan Okulu, 4-6 Temmuz'da Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek güreşler için Antalya'nın Elmalı ilçesindeki kampını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Okulu, yoğun kamp sürecinde fiziksel ve teknik olarak üst seviyeye çıktığını belirterek, bu yıl hem bireysel hem de takım olarak zirveyi hedeflediklerini vurguladı.


CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde zirvede olduklarını belirten Orhan Okulu, "Antrenörümüz Kemal Yılmaz yönetimindeki kampta, fiziksel dayanıklılıktan teknik-taktik antrenmanlara kadar kapsamlı program uygulandı. Sporcuların bire bir güreş çalışmalarıyla sahadaki performansları analiz edilirken, dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarıyla da mücadele gücü en üst seviyeye taşındı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok iyi hazırlandık, hedefimiz net. Altın kemeri Muratpaşa'ya, Antalya'ya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Kemal Yılmaz da 2025 sezonuna çok iyi başladıklarını, bu başarıyı Kırkpınar'da taçlandırmak istediklerini belirtti.

 


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