THY EuroLeague'in 12. haftasında Baskonia deplasmanda Zalgiris'i 83-70 mağlup etti.



Bu sonuçla Zalgiris, ligdeki 12. maçında beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı. Litvanya temsilcisi, bir sonraki maçında zorlu Partizan deplasmanında sahne alacak.



Ligdeki 12. maçında beşinci galibiyetini alan Baskonia ise Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.



Zalgiris'te Lonnie Walker 19 sayı, 2 ribaunt, 3 asist; Deividas Sirvydis 14 sayı, 5 ribaunt; Alen Smailagic 11 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.



Baskonia'da ise Chima Moneke 17 sayı, 5 ribaunt, 2 asist; Donta Hall 14 sayı, 11 ribaunt; Trent Forrest 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asist; Markus Howard 9 sayı, 3 asist ile mücadele etti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ





