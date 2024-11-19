Başkent derbisinde öğretmenlere jest

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının biletleri satışa çıktı. - Gençlerbirliği passoligi olan öğretmenlere maç biletleri ücretsiz olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başkent derbisinde öğretmenlere jest
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2024 16:58
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının biletleri satışa sunuldu.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gençlerbirliği passoligi olan öğretmenlere ücretsiz olacak.

Kadın ve öğrenci taraftarlara ise Eryaman Stadı passolig gişelerinde geçerli olmak üzere indirim uygulanacak.

Biletlerin fiyatları şöyle:

Doğu maraton tribünü: 70 lira (kadın ve öğrenciler), 120 lira

Misafir takım: 150 lira

VIP A-B blok: 700 lira

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery