Basel - Trabzonspor maçı şifresiz!

UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacak Trabzonspor'un maçı şifresiz olarak yayınlanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Basel - Trabzonspor maçı şifresiz!
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20 Şubat 2023 18:32
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmasında Basel ile karşılaşacak Trabzonspor'un maçı şifresiz yayınlanacak.

TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı, Trabzonspor maçının yanı sıra Liverpool-Real Madrid ve Leipzig-Manchester City karşılaşmalarının da şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.

Trabzonspor, Basel ile 23 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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