UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmasında Basel ile karşılaşacak Trabzonspor'un maçı şifresiz yayınlanacak.



TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı, Trabzonspor maçının yanı sıra Liverpool-Real Madrid ve Leipzig-Manchester City karşılaşmalarının da şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.



Trabzonspor, Basel ile 23 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.





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