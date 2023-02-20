UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmasında Basel ile karşılaşacak Trabzonspor'un maçı şifresiz yayınlanacak.
TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı, Trabzonspor maçının yanı sıra Liverpool-Real Madrid ve Leipzig-Manchester City karşılaşmalarının da şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.
Trabzonspor, Basel ile 23 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.
TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı, Trabzonspor maçının yanı sıra Liverpool-Real Madrid ve Leipzig-Manchester City karşılaşmalarının da şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.
Trabzonspor, Basel ile 23 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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