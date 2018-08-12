Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 21. randevuda





Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, İstanbul'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 20 maçın 9'unda Trabzonspor , 5'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.



- Trabzonspor 3 sezondur kazanamıyor



Trabzonspor , son 3 sezondur Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.



İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 6 lig maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.



- İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor



Trabzonspor , rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.



Rakip sahada en son 2011-2012 sezonunda 2-0'lık skorla kazanan bordo-mavililer, daha sonra 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 3 puan elde edemedi.



İstanbul'da rakibi karşısında ilk 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, toplam 10 deplasman maçından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle döndü.



Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor , 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla aldı.





, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçında deplasmanda Medipolile karşı karşıya gelecek.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.MertCaiçaraDa CostaEpureanuClichyEmreMahmutViscaİrfan CanEliaBajicOnurPereiraToureMustafaIbanezOnaziKuckaAbdülkadirSosaYusufRodallegaBordo-mavililerde zorlu maç öncesi Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin sakatlıkları bulunuyor.Karadeniz ekibinde, yeni transferler içerisinde stoper Zargo Toure'nin görev alarak ilk resmi maçına çıkması bekleniyor.Trabzonspor'un Medipol Başakşehir karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega.Ünal Karaman, Trabzonspor'da teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkacak.1990-1991 sezonunda Malatyaspor'dan transfer olan Ünal Karaman, 1999-2000 sezonuna kadar bordo-mavili takımda futbol oynadı, takım kaptanlığı da yaptı.Temmuz 2009'da Trabzonspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Karaman, Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevden ayrılmasının ardından 1 maç takımın başında sahaya çıktı.Bordo-mavililer, 2009-2010 sezonunda ligin 14. haftasında Ünal Karaman yönetiminde sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirilmişti. Karaman, Güneş'in yardımcısı olarak görevine devam etmişti.2013 yılında Trabzonspor'da sportif direktör görevinde de bulunan Karaman, 2018-2019 sezonu öncesi bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirildi.Karaman, Medipol Başakşehir maçıyla 3 bin 178 gün sonra Trabzonspor'un başında sahaya çıkacak.Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.İstanbul ekibinde, tedavi süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'un durumu belirsizliğini koruyor. Adebayor'un durumu maç günü netlik kazanacak.Turuncu-lacivertli takımda, antrenman eksiği bulunan Marcio Mossoro'nun ise forma giymesi beklenmiyor.