Başakşehir, Nuri Şahin ile görüşmelere başladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.
2023-24 sezonu başında göreve getirilen genç teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu vedalaşıldığı açıklandı.
Başakşehir yönetimi, Atan'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışına hız verdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre turuncu-lacivertlilerin, son olarak Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapan Nuri Şahin ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde Başakşehir'in, kısa süre içinde Nuri Şahin'i takımın başına getirmesi bekleniyor.