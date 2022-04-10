Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.



Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 2-0'lık skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Dimitris Goutas (kendi kalesine) ve 60. dakikada Deniz Türüç kaydetti.



MAHMUT TEKDEMİR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 28. dakikasında sarı kart gören 34 yaşındaki futbolcu, Altay karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



Bu sonuçla Başakşehir, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 53'e yükseltti. Sivasspor ise 3 maç sonra kaybetti 41 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, bu kez Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise Hatayspor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Deniz Türüç ön direğe ortaladı. Aleksic'in kafayla altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlak Goutas'a çarparak filelere gitti: 0-1



7. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Babacan çift yumrukla uzaklaştırdı.



14. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.



16. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



22. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.



24. dakikada sağ çaprazdan rakip ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topa Yatabare dokunamayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.



40. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top, az farkla üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Deniz Türüç'ün ortasına altıpasta iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.



48. dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Erdoğan Yeşilyurt'un direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Babacan uzanarak son anda kornere çeldi.



57. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Okaka'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



60. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Okaka'nın pasında Deniz Türüç'ün ceza yayından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2



66. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Deniz Türüç'ün volesinde, top üst direğe çarparak dışarıya çıktı.



74. dakikada şık hareketlerle soldan rakip ceza alanına giren Gradel'in şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



81. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Yatabare'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.



Mücadele Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül



Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 88 Özkan Yiğiter), Ulvestad (Dk. 69 Kerem Atakan Kesgin), Fajr (Dk. 77 Konate), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Pizzi), Deniz Türüç (Dk. 86 Guldbrandsen), Aleksic (Dk. 75 Salih Uçan), Trezeguet (Dk. 59 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 85 Atabey Çiçek)



Goller: Dk. 3 Goutas (Kendi kalesine), Dk. 60 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 28 Mahmut Tekdemir, Dk. 54 Caiçara, Dk. 90+2 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Uğur Çiftçi, Dk. 67 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)









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