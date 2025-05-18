Başakşehir, Konferans Ligi'ne katılmayı garantiledi!

Süper Lig'de 36. hafta maçında iddiası kalmayan Kasımpaşa ile ilk beş hedefi olan Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.



Başakşehir'in gollerini 13. dakikada Leo Duarte, 55. dakikada Olivier Kemen ve 81. dakikada Jerome Opoku kaydetti.



Kasımpaşa'nın golleri 22. dakikada Haris Hajradinovic (penaltı) ve 60. dakikada Yasin Özcan'dan geldi.



Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 54'e yükseltti. Kasımpaşa 46 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Başakşehir, Adana Demirspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14.⁠ ⁠dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ çaprazından arka direğe gönderdiği topu, Duarte ceza sahasında kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.



22.⁠ ⁠dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Operi'nin Winck'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1



32.⁠ ⁠dakikada ceza sahasını giren Fall'un sağ çaprazdan dar açıdan çektiği şutta, top uzak direğin yanından dışarı gitti.



33.⁠ ⁠dakikada Kemen'in sağdan ortaladığı topa Operi arka direkte gelişine vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.



İKİNCİ YARI



55. dakikada RAMS Başakşehir 2-1 öne geçti. Sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topu, Kemen tek vuruşta ağlara gönderdi.



60. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, arka direkte yükselen Yasin Özcan kafa vuruşuyla topu ağlara attı: 2-2



65. dakikada Da Costa çizgide rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, Fall'un vuramaması sonrasında topu önünde bulan Yasin Özcan'ın şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.



79. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Aytaç Kara'nın ceza sahası içinde topa elle temas ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi.



81. dakikada topun başına geçen Opoku'nun vuruşunda kaleci topu kurtarsa da Opoku, kaleci Gianniotis'ten dönen topu bu kez ağlara gönderdi: 2-3



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kapluhan, Yusuf Susuz



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 89 Espinoza), Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Aytaç Kara (Dk. 84 Berk Can Yıldızlı), Hajradinovic, Can Keleş, Da Costa



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Duarte, Opoku, Yusuf Sarı (Dk. 78 Deniz Türüç), Crespo, Umut Güneş, Kemen (Dk. 90+1 Ömer Faruk Beyaz), Operi, Keny (Dk. 90+1 Hamza Güreler), Piatek (Dk. 69 Figueiredo)



Goller: Dk. 14 Duarte, Dk. 55 Kemen, Dk. 81 Opoku (RAMS Başakşehir), Dk. 22 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 60 Yasin Özcan (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 4 Cafu, Dk. 68 Sinan Bolat (Kulübede), Dk. 85 Hajradinovic, Dk. 90+2 Yasin Özcan (Kasımpaşa), Dk. 29 Piatek, Dk. 90+4 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)



