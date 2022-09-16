UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir ile İtalyan ekibi Fiorentina karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3- 0'lık skorla kazandı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57 ve 71. dakikalarda Serdar Gürler, 89. dakikada Bertrand Traore kaydetti.



Fiorentina'da Jonathan Ikone, 76. dakikada kırmızı kart gördü.



Başakşehir, Emre Belözoğlu ile Avrupa'da çıktığı 8. maçı da kaybetmedi ve 6. galibiyetini aldı.



Temsilcimiz, grubunda 2'de 2 yaptı ve 6 puanla grubun lideri oldu. Fiorentina ise 1 puanda kaldı.



Başakşehir, bir sonraki maçında Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak. Fiorentina, İskoçya'da Hearts ile karşılaşacak.



FATİH TERİM TRİBÜNDE



Bir dönem İtalyan ekibini çalıştıran teknik direktör Fatih Terim de Medipol Başakşehir-Fiorentina stadyumda maçını izleyenler arasında yer aldı.



Bugün adını taşıyan belgeseli yayımlanan Terim, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemek için mücadelenin başlamasına 45 dakika kala stadyuma giriş yaptı.



Fatih Terim dün de Fiorentinalı yöneticilerle İstanbul'da bir araya gelmişti.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İskoç ekibi Hearts ile gruptaki oynadıkları ilk maça göre göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.



Emre Belözoğlu, karşılaşmada Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Deniz Türüç ve Bertnard Traore'nin yerine Junior Caiçara, Ahmed Touba, Berkay Özcan, Münir'e ilk 11'de şans verdi.



Belözoğlu takımını sahaya Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Münir ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.



MESUT ÖZİL, SON 10 DAKİKA



Medipol Başakşehir'de hastalığı geçen Mesut Özil maç kadrosunda yer aldı.



Teknik direktör Emre Belözoğlu, hafta içinde takımla antrenmanlara çıkan Mesut'u yedekler arasında başlattı ve 81. dakikada oyuna dahil oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



27. dakikada gelişen Fiorentina atağında sağ kanatta topla buluşan Ikone, ceza yayı önündeki Saponara'ya pasını attı. Bu oyuncunun ayak içiyle sert şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.

30. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar'dan aldığı pasla Fiorentina ceza sahası önünde topla buluşan Münir'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Münir'in sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasına gelen topu Ndayishimiye indirdi. Altı pas önünde meşin yuvarlakla buluşan Serdar'ın sağ çaprazdan sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.



71. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Venuti, orta sahadan kalecisi Gollini'ye geri pasını gönderdi. Kaleci Gollini ayağında topu fazla tutunca, Serdar Gürler araya girdi ve topu kaptı. Serdar'ın ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



89. dakikada Medipol Başakehir 3. golü geldi. Hızlı gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Szysz, geriden gelen Traore'nin önüne pasını gönderdi. Traore'nin yerden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0.



Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)



Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 76 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 58 Deniz Türüç), Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Aleksic, Münir (Dk. 82 Mesut Özil), Okaka (Dk. 58 Traore)



Fiorentina: Gollini, Venuti, Amrabat, Igor, Terzic (Dk. 67 Biraghi), Bonaventura (Dk 78 Duncan), Mandragora, Maleh (Dk. 67 Barak), Ikone, Saponara (Dk. 78 Kouame), Cabral (Dk. 46 Jovic)



Goller: Dk. 57 ve Dk. 71 Serdar Gürler, Dk. 89 Traore (Medipol Başakşehir)



Kırmızı kart: Dk. 75 Ikone (Fiorentina)



Sarı kart: Dk. 61 Amrabat (Fiorentina)





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