Başakşehir'e yeni sol bek

Spor Toto 1. Lig'de geleceğe dönük transferler yapan Göztepe'nin altyapısında forma giyen genç sol bek Doğukan Tuzcu, A takıma yükselmeden Süper Lig'e transfer oldu.
Sarı-kırmızılıların U19 takımında oynayan 19 yaşındaki futbolcu Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. Somaspor'dan keşfedilip sarı-kırmızılıların altyapısına transfer olan Doğukan, Göztepe'de profesyonel olmadan yuvadan uçtu.
Doğukan Tuzcu, Göztepe U19 takımında bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların U19 takımında oynayan 19 yaşındaki futbolcu Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. Somaspor'dan keşfedilip sarı-kırmızılıların altyapısına transfer olan Doğukan, Göztepe'de profesyonel olmadan yuvadan uçtu.
Doğukan Tuzcu, Göztepe U19 takımında bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı.
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