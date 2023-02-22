Başakşehir'e yeni sol bek

Başakşehir, Göztepe'nin U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Başakşehir'e yeni sol bek
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22 Şubat 2023 14:33
Spor Toto 1. Lig'de geleceğe dönük transferler yapan Göztepe'nin altyapısında forma giyen genç sol bek Doğukan Tuzcu, A takıma yükselmeden Süper Lig'e transfer oldu.

Sarı-kırmızılıların U19 takımında oynayan 19 yaşındaki futbolcu Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. Somaspor'dan keşfedilip sarı-kırmızılıların altyapısına transfer olan Doğukan, Göztepe'de profesyonel olmadan yuvadan uçtu.

Doğukan Tuzcu, Göztepe U19 takımında bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı.

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