Başakşehir'den sürpriz: Beka Beka

Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar Ukrayna ve Rusya'dan transfer yapma izni verilmesinin ardından Medipol Başakşehir, ismi Galatasaray'la da anılan Alexis Beka Beka transferinde sona yaklaştı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Başakşehir'den sürpriz: Beka Beka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2022 21:31
Ukrayna - Rusya savaşı sonrası TFF transfer talimatında değişikliğe giderken Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar transfer yapma izni verildi.

Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar transfer izni verilmesinin ardından Medipol Başakşehir, Galatasaray'la da anılan Lokomotiv Moskovalı Alexis Beka Beka'yı gündemine aldı.

Turuncu lacivertlilerin, Rusya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki Alexis Beka Beka'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fransız ön liberonun adı, Galatasaray'la da anılırken oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz." demişti.

20 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon Lokomotiv Moskova ile toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.