Başakşehir'den sürpriz: Beka Beka

Ukrayna - Rusya savaşı sonrası TFF transfer talimatında değişikliğe giderken Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar transfer yapma izni verildi.



Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar transfer izni verilmesinin ardından Medipol Başakşehir, Galatasaray'la da anılan Lokomotiv Moskovalı Alexis Beka Beka'yı gündemine aldı.



Turuncu lacivertlilerin, Rusya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki Alexis Beka Beka'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi.



Fransız ön liberonun adı, Galatasaray'la da anılırken oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz." demişti.



20 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon Lokomotiv Moskova ile toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.





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