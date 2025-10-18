18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-2
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
1-2
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
3-2
18 Ekim
Angers-AS Monaco
1-1
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
6-2
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
3-3
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
2-1
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
3-1
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
0-2
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
2-2
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
3-2
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
2-3
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
2-1
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
2-0
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-1
18 Ekim
Sheffield United-Watford
1-0
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
1-0
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
2-1
18 Ekim
Roma-Inter
0-1
18 Ekim
Pisa-Verona
0-0
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
1-0
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
2-1
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
1-2
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-6
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
1-4
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
1-1
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
2-2
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
3-4
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
2-1
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-3
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-0
18 Ekim
Brighton-Newcastle
2-1
18 Ekim
Burnley-Leeds United
2-0
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
3-3
18 Ekim
M.City-Everton
2-0
18 Ekim
Sunderland-Wolves
2-0
18 Ekim
Fulham-Arsenal
0-1
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
2-1
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
2-2
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
1-0
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
1-1

Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor

Rams Başakşehir, Süper Lig'de art arda 3. mağlubiyetini aldı.

18 Ekim 2025 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor




RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gollere ise 45+3 ile 61. dakikada Leroy Sane imza attı.

Turuncu-lacivertli takım, bu sezon ligde 4. yenilgisini yaşadı. Bir maçı eksik RAMS Başakşehir, 6 puanda kaldı.

 - Üst üste 3. mağlubiyet

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de art arda 3. yenilgisini yaşadı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligde oynadığı son 3 müsabakada TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray'a 2-1, Göztepe'ye de 1-0 mağlup olarak puan alamadı.

 - Nuri Şahin de beklentileri karşılayamadı

RAMS Başakşehir'de bu sezon kötü gidişe teknik direktör değişikliği de çare olamadı.

Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçta berabere kalan, UEFA Konferans Ligi'ne play-off eleme turunda veda eden İstanbul temsilcisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrılmıştı.

Nuri Şahin'in göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü mağlup eden turuncu-lacivertliler, son 4 mücadelede ise istediği performansı sergileyemedi.

Başakşehir, bu maçlarda 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayarak hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

İstanbul ekibi, 22 Ekim'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile 3. hafta erteleme maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, ligin 10. haftasında ise Antalyaspor'a konuk olacak.

- Shomurodov'un golü yeterli olmadı

RAMS Başakşehir'de Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov'un tek golü, puan için yeterli olmadı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında fileleri havalandıran 30 yaşındaki santrforun 47. dakikada kaydettiği gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Shomurodov, bu sezon ligde 4. golünü kaydetti. Özbek futbolcu, berabere kaldıkları Alanyaspor maçı ile mağlup oldukları Beşiktaş, Konyaspor ve Galatasaray müsabakalarında birer kez skor tabelasını değiştirdi.

 
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
