Başakşehir'de geçici olarak Pezzaiuoli dönemi

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar Marco Pezzaiuoli'nin takımın başında görev alacağı aktarıldı.



