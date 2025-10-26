Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 4-0'lık skorla kazandı.Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 22 ve 88. dakikalardaile dakika 45+4 ve 53. dakikalardakaydetti.Antalyaspor'da Doğukan Sinik, 29 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırımızı kartla oyun dışı kaldı.

Başakşehir'in, Antalyaspor karşısında 10. dakikada Yusuf Sarı ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.





Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir, 5 maç sonra galibiyet hasretine son vererek puanını 10'a yükseltti.





Öte yandan Antalyaspor ise 10 puanda kaldı ve galibiyet özlemi 5 maça çıktı.



Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



10. dakikada RAMS Başakşehir'in attığı gol VAR'ın kararıyla iptal oldu. Ceza sahasındaki Shomurodov'un pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra faul gerekçesiyle iptal edildi.



13. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.



16. dakikada sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik'in ara pasına hareketlenen Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içerisinden sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu güçlükle kornere çeldi.



22. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Crespo, meşin yuvarlağı kale önündeki Shomurodov'a aktardı. Shomurodov'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



45+3. dakikada Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda hareketlenen Opoku'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu kale önünde tamamlayan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde topla buluşan Shomurodov'un sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle kornere çeldi.



54. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda topa hareketlenen Da Costa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3



59. dakikada serbest vuruşu kullanan Abdulkadir Ömür'ün ortasına hareketlenen Giannetti'nin müsait pozisyonda bekletmeden vuruşunda, top üst direğe çarpttıktan sonra auta çıktı.



70. dakikada sağ kanattan defansın arkasına sarkan Harit'in ortasına hareketlenen Da Costa, topu göğsüyle Kaluzinski'nin önüne bıraktı. Kaluzinski'nin kale önünden sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



88. dakikada paslarla ceza sahasına giren konuk ekipte Harit, topu uygun pozisyondaki Shomurodov'a bıraktı. Shomurodov'un yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay



Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal (DK. 75 Samet Karakoç), Ceesay, Van de Streek (Dk. 75 Safuri), Saric (Dk. 75 Hüseyin Türkmen), Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Kerem Kayaarası), Doğukan Sinik, Gueye (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım)



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 78 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 60 Deniz Türüç), Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Crespo (Dk. 60 Harit), Da Costa (Dk. 78 Brnic), Shomurodov



Goller: Dk. 22 ve 88 Shomurodov, Dk. 45+3 ve 54 Da Costa (RAMS Başakşehir)



Kırmızı kart: Dk. 43 Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 5 Crespo, Dk. 66 Umut Güneş (RAMS Başakşehir), Dk. 77 Samet Karakoç (Hesap.com Antalyaspor)











