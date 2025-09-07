Barış Alper Yılmaz, dünyanın en fizikli ikinci futbolcusu seçildi!

Galatasaray 'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sahadaki performansının yanı sıra sanal dünyada da adından söz ettirmeyi başardı.

Yeni nesil futbol oyunu FC 26'da, Barış Alper Yılmaz "fizik gücü" kategorisinde dünyanın en yüksek puan alan ikinci futbolcusu oldu.

Oyunda 90 fizik puanına sahip olan Barış Alper, bu alanda yalnızca 91 puanla zirvede yer alan İsveçli golcü Viktor Gyökeres'in gerisinde kaldı. Genç yaşına rağmen hem hücum hem de savunmadaki mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Barış Alper, bu başarıyla Avrupa genelinde de ilgi odağı haline geldi.