Barış Alper Yılmaz'dan fair-play!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçında bir fair-play'e imza attı.

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Barış Alper Yılmaz'dan fair-play!
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04 Ocak 2025 19:30
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçında bir fair-play'e imza attı.

Mücadelenin 15. dakikasında Barış Alper Yılmaz ve Lasse Nielsen arasında yaşanan pozisyonda top taca çıktı.

Hakem Alper Akarsu, tacı Galatasaray'a verdi. Barış Alper Yılmaz 'top benden çıktı' dedi ve taç el değiştirdi.

Galatasaraylı taraftarlar, bu pozisyon sonrası Barış Alper'i alkışladı.


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