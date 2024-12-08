Barış Alper üst üste ikinci maçta gol attı

Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de üst üste iki karşılaşmada gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barış Alper üst üste ikinci maçta gol attı
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08 Aralık 2024 20:40
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin en golcü oyuncularından olan Barış Alper, 14. haftadaki Eyüpspor maçının ardından Sivasspor mücadelesini de boş geçmedi. Ligde 6 gole ulaşan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 7 kez gol sevinci yaşadı.

Maçın uzatma bölümünde Rey Manaj'ın sert müdahalesiyle ayak bileğinden sakatlanan Barış Alper, sahayı sedyeyle terk etti.

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