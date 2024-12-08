Barış Alper'in son durumu belli oldu!

Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçta Rej Manaj'ın müdahalesi sonrası sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın son durumu belli oldu.

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Barış Alper'in son durumu belli oldu!
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08 Aralık 2024 19:05
Son güncelleme 08 Aralık 2024 19:12
Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçta Rej Manaj'ın müdahalesi sonrası sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın son durumu belli oldu.

YENER İNCE AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz'ın ayağında kırık şüphesi yok. Aşil tendonuna sert müdahale geldiği için dizinde sıkıntı var. MR sonrası belli olacak." ifadelerini kullandı.

Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın pazartesi günü İstanbul'da MR'ı çekilecek.

Oyunun ikinci yarısında sahadan ayrılan Osimhen'in de arka adalesinde sakatlık olduğu şüphe ediliyor

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