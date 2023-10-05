Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşan Barcelona'da Robert Lewandowski şoku yaşanıyor.



Barcelona, karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Robert Lewandowski'nin sol ayak bileğinin burkulduğunu açıklarken, Polonyalı golcünün bir süre takımla birlikte olamayacağı belirtildi.



EL CLASICO'YU KAÇIRABİLİR



İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Robert Lewandowski'nin 27 ekim tarihinde oynanacak Real Madrid karşılaşmasında oynama ihtimalinin olmadığı iddia edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Barcelona formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan Lewandowski, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.







