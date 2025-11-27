Barcelona'ya Fermin Lopez'den kötü haber geldi. Sakatlığı bulunan 22 yaşındaki futbolcu, iki hafta sahalardan uzak kalacak.



Barcelona'nın açıklamasında, "Fermin Lopez, sağ bacağının soleus kasından hafif bir sakatlık yaşadı ve yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.



Katalan ekibinde bu sezon 13 maçta süre bulan Fermin Lopez, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.



